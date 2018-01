Volte-face de Normand Dagenais au palais de justice de Rimouski

Huit mois après avoir plaidé coupable à une accusation de fraude pour plus de 710 000 $ contre l'ancienne Coopérative des consommateurs de Rimouski, Normand Dagenais revient sur sa parole. Il veut maintenant changer de réponse à l’accusation.

Normand Dagenais a reconnu avoir fraudé l'ancienne Coopérative des consommateurs de Rimouski de 2004 à 2011, alors qu'il en était le grand patron. Il a choisi d'enregistrer ce plaidoyer de culpabilité en mai 2017, alors que devait débuter son procès.

Il était de retour en cour mercredi pour l'étape des observations sur la peine. Mais coup de théâtre, son nouvel avocat a plutôt annoncé au tribunal que Dagenais ne voulait plus plaider coupable, qu'il avait été mal conseillé par son ancien avocat parce que ce dernier était carrément incompétent.

«Quand on fait des procès, parfois on manque notre coup puis le client peut avoir une peine plus élevée. Mais je l'ai dit au juge, en mon âme et conscience ce que j'ai vu dans ce dossier, c'est que M. Dagenais n'a pas fait une fraude de ce montant-là, il n'a pas fait de fraude d'aucun montant», a soutenu Me Alain Dumas, l'avocat de Normand Dagenais.

Visiblement surpris par cette requête, le juge a accepté de l'entendre. Ce qui sera fait le 2 mars prochain. Si le juge retient les arguments de la défense, tout le processus judiciaire devra être repris à zéro. Une possibilité qui serait loin de faire l'affaire de la Couronne.

«Oui, on est étonnés, surtout que M. Dagenais a enregistré son plaidoyer de culpabilité par écrit, un document déposé à la Cour. Alors ça va être contesté vigoureusement, parce que les négociations ont été faites avec un avocat compétent. Ç'a été le fruit de plusieurs journées de négociations. M. Dagenais était au courant de ce qui lui était reproché», a dit Me Martine Savard, la procureure de la Couronne de cette affaire.

D'ici au 2 mars, Normand Dagenais peut continuer à jouir de sa liberté.