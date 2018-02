20 mois à l'ombre pour avoir battu son père avec un siphon de toilette

Pour «protéger les parents de la violence et de l’agressivité» de leur fils, la juge Réna Émond a condamné à vingt mois de détention un individu de 35 ans qui a sauvagement battu son père à coups de siphon de toilette.

En juillet 2011, Emmanuel Côté a subi un accident de voiture à la suite duquel il a été déclaré invalide.

Sans revenu, le trentenaire est déménagé chez ses parents à qui il ne versait aucune pension et, le 10 octobre dernier, son père, un homme âgé de 63 ans, lui a demandé un coup de main pour ramasser une corde de bois.

Comme Côté regardait «un programme», il a tout bonnement refusé et la pluie est venue, par la suite, contrecarrer le projet. En soirée, alors qu’il était drogué, l’accusé s’est rendu aux toilettes.

«J’ai demandé à ma mère de m’apporter une bière. J’en avais une qui était pratiquement finie quand je suis allé chier... Ça me prend une bonne demi-heure 45 minutes y aller... facque elle m’a amené une autre bière», a-t-il dit, sans trop de gêne, lors des représentations sur la peine.

En sortant de la salle de bain, il a crié à ses parents que la toilette était bouchée. Son père lui a donc dit d’aller chercher le siphon «en bas» pour pouvoir la débloquer.

Toutefois, plutôt que de retourner à la salle de bain, Côté est revenu armé de l’objet et il a frappé son père à la tête et au bras «à six ou sept reprises» alors que ce dernier était assis dans son Lay-Z-Boy.

Si Côté a dit à la Cour ne plus avoir «envie que ça se reproduise» parce que, « les yeux de mon père après... ça va me rester marqué», dans les faits, Côté, plus tard en soirée, est redescendu au sous-sol pour en revenir avec une hache à la main, dans le but de menacer de mort son paternel.

Séquestrés, sans possibilité d’appeler les autorités parce que fiston refusait, les pauvres parents ont dû attendre au lendemain pour porter plainte.