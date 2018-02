52e Super Bowl: huit adresses incontournables du Grand Montréal

Au-delà de Champs, de La Cage - Brasserie sportive et de la Station des sports, voici huit adresses de la grande région métropolitaine où les amateurs de football américain pourront vivre un moment inoubliable, dimanche soir, lorsque les Eagles de Philadelphie affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la cadre du 52e Super Bowl.

À Montréal:

Chez Serge

Entre deux touchés, les plus courageux pourront essayer le taureau mécanique de ce bar du Mile-End, qui ouvrira ses portes dès 13 h pour le match du Canadien puis qui diffusera ensuite le Super Bowl avec les publicités américaines sur ses six écrans haute définition.

5301, boulevard Saint-Laurent

L’Abreuvoir

Une fête d’avant-match se tiendra dès 15 h sur la grande terrasse chauffée du bar, où le match sera présenté sur écran géant, donnant lieu à un concours de lancers permettant aux plus habiles de remporter de l’alcool et des coupons cadeaux tout en mangeant des hot-dogs gratuits.

403 rue Ontario Est

Le Saint-Bock

En plus de disposer de neuf écrans géants, le Saint-Bock possède une «bible de la bière», qui propose quelque 900 choix provenant d’un peu partout dans le monde. Il ouvrira ses portes dès 13 h pour attirer tant les amateurs de hockey que de football.

1749, rue Saint-Denis

Fitzroy

Les plus gourmands seront servis dans ce bar du Plateau-Mont-Royal, qui proposera un buffet à volonté d’ailes de poulet, de macaroni au fromage et de desserts. Si le match vous ennuie, le bar dispose de tables de billards et de babyfoot.

551, avenue du Mont-Royal Est

1909 Taverne Moderne

Ce resto-bar pouvant accueillir 1400 personnes réunira sans aucun doute de nombreux adeptes de football désirant regarder le match sur un écran géant d’une largeur de 14 mètres ou sur une des 65 télévisions haute définition de l’endroit.

1280, avenue des Canadiens-de-Montréal

Medley Simple Malt

Les amateurs de sports ayant l’estomac solide pourront commander un pichet de poutine avec leur pichet de bière tout en regardant le match sur trois écrans géants.

6206, rue Saint-Hubert

Sur la Rive-Nord:

Général Sherman

Cet immense bar huppé, qui possède des tables de babyfoot et des jeux d’arcade, proposera dès 17 h un buffet à volonté comprenant entre autres des nachos, des ailes de poulet, de la viande fumée et une fontaine de fromage.

586, boulevard Curé-Labelle, Blainville

Sur la Rive-Sud:

Le Septembre

Des hot-dogs seront distribués gratuitement dès 16 h sur la terrasse chauffée du bistro-bar lors d’un grand BBQ extérieur. Un jeu de lancer du ballon de football est également prévu afin de perdre quelques calories avant la diffusion du match à 18 h 30.

919, rue Laurier, Beloeil