Bientôt des courses automobiles de Tesla

Les voitures électriques Tesla, qui font l'objet d'un fort engouement aux États-Unis et dans le monde, auront bientôt une compétition réservée pour elles, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ayant donné son accord à l'organisateur de ce type de courses.

Electric GT Holdings a annoncé jeudi avoir reçu l'accord de la FIA pour des courses sur circuit utilisant le modèle SP100D de Tesla qui a passé avec succès la semaine dernière les «crash-tests» imposés pour pouvoir être utilisé en compétition.

Les épreuves, dont le calendrier n'a pas été encore annoncé, auront lieu en deux manches de 60 kilomètres chacune, l'une de jour et l'autre au crépuscule. Des séances d'essais seront également organisées.

Les compétitions de véhicules 100 % électriques connaissent un succès croissant, à l'image de la Formule E. Le Championnat du monde de monoplaces électriques lancé en 2014 séduit de plus en plus de constructeurs. Pour sa cinquième saison, en 2018-2019, Mercedes, Porsche et BMW feront ainsi leur arrivée en tant que participants à part entière.

Volkswagen a par ailleurs confirmé mercredi l'engagement d'un prototype 100 % électrique, piloté par le Français Romain Dumas, lors de la célèbre course de côte de Pikes Peak aux États-Unis le 24 juin. Le triple vainqueur de l'épreuve (2014, 2016 et 2017) aura pour objectif d'améliorer le meilleur chrono réalisé par une voiture électrique (celui de l'Américain Rhys Millen en 8 min 57 sec 118/1000, qui est aussi le troisième de tous les temps).

La Dorna, qui détient les droits du MotoGP, prépare un Championnat de motos électriques pour 2019, quand le Championnat du monde de RallyCross envisage pour sa part de devenir l'«E-WRX» à l'horizon 2020.