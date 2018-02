Blessée dans une zone scolaire, une jeune conductrice lance un appel à la prudence

Une conductrice de 17 ans a subi un accident il y a quelques jours dans une zone scolaire à Rivière-du-Loup. Elle a été blessée, à la suite d’un impact avec une autre voiture. Karolanne Ruest lance maintenant le message de redoubler de prudence près des écoles.

Karolanne Ruest a du mal à dormir depuis son accident. L’étudiante n’est pas non plus retournée au travail. «J’ai les bras engourdis. J’ai mal à la tête. J’ai mal au cou. J’ai pas mal de misère à me déplacer», a-t-elle relaté.

Il était 8 h 30, la jeune conductrice s’est immobilisée à un arrêt obligatoire à proximité d’une école. Alors qu’elle s’est engagée pour traverser, sa voiture a été happée par un autre véhicule, qui l’a poussée sur plus de 5 mètres. Son automobile a été lourdement endommagée.

Ça aurait pu être dramatique. Quelques minutes avant l’accident, sa sœur de 14 ans était assise du côté passager. «Ça me fâche parce que peut-être qu’elle aurait pu mourir. Quand l’accident est arrivé, on aurait pu frapper d’autres enfants qui marchaient pour se rendre à l’école aussi», a souligné Karolanne Ruest.

Adapter sa conduite

En conditions hivernales, la Sûreté du Québec demande aux automobilistes d’adapter leur conduite, notamment en raison de la chaussée enneigée et de la glace. «Il faut anticiper et conserver une distance plus grande avec le véhicule qui nous précède. Bien sûr, il faut diminuer la vitesse en deçà de la limite permise et plus particulièrement dans une zone scolaire où la limite est de 30 km/h. C’est encore plus vrai là, étant donné qu’il y a plus d’enfants ou d’élèves qui se trouvent à proximité de l’école», a expliqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

La jeune femme lance un appel à la vigilance. «Être plus prudent, être plus alerte au volant et être plus concentré à la conduite. Ce n’est pas juste la vie des personnes qui conduisent. C’est la vie de tout le monde qui est autour aussi», a fait remarquer la jeune femme.