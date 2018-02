Ce transporteur aérien canadien offre des vols à 7,50$

C’est parti pour Swoop, le transporteur aérien à rabais de WestJet, qui débute, jeudi, la vente de ses billets d’avion dont certains sont au coût de 7,50 $ seulement... Vous avez bien lu!

En effet, l’aller simple entre la Colombie-Britannique (Abbotsford) et Hamilton en Ontario se détaille 7,50 $ pour les clients qui réservent avant le 4 février. Ce tarif inclut les frais de service et les taxes. C’est donc dire que l’offre de base n’est de presque rien, soit «0 $», est-il annoncé sur le site web de l’entreprise.

Il est possible d’apprendre que Swoop offrira 500 sièges au tarif de base de 0 $ du 20 juin au 4 septembre 2018. Puis, 1500 billets seront disponibles du 5 septembre au 13 décembre. Ce tarif est disponible uniquement pour le vol aller simple d’Abbotsford à Hamilton et d’Abbotsford à Edmonton.

«Il s'agit de plus de concurrence, de choix et de tarifs plus bas pour les voyageurs canadiens», a déclaré Bob Cummings, vice-président directeur de la stratégie chez WestJet et responsable de Swoop, lors d'une conférence de presse jeudi à Hamilton.

Ce dernier indique que la compagnie aérienne vise essentiellement les «millénariaux qui représentent 70 % de sa clientèle».

Pour parvenir à offrir des prix aussi compétitifs, Swoop Airlines propose un service «à la carte», où les repas, collations, divertissements à bord et les bagages en soute sont chargés en extra.

#ICYMI We're celebrating today's Swoop launch announcement with some unprecedented savings... You've got to see these fares to believe it. Visit https://t.co/RTLNKSmQyq to learn more. pic.twitter.com/ynA4ziGnKX