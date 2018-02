Les témoignages des derniers jours au procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté ont suscité beaucoup de réactions chez les analystes politiques de l’émission «La Joute».

Lino Zambito, qui a témoigné mercredi, a avancé que Me Denis Gallant était en lice pour le poste de commissaire de l’UPAC. Mais selon lui, l’arrestation hâtive de Nathalie Normandeau a permis selon lui au grand patron de l’UPAC de justifier son renouvellement à la tête de l’organisation.

Luc Lavoie croit qu’il s’agit d’une hypothèse plausible.

«Oui, je le pense sincèrement», a-t-il déclaré.

«Ça va bien...», a tout de suite lancé Caroline St-Hilaire.

Un autre enquêteur de la SQ responsable de planifier les arrestations de Nathalie Normandeau et ses coaccusés a soutenu lors du procès qu’il a dû procéder à la hâte à la demande de ses «patrons», pour que l’opération ait lieu le jour du budget provincial en mars 2016.

«Vous rendez-vous compte qu’on est en train d’évoquer le discrédit de l’UPAC, le discrédit de son commissaire, on est en train d’évoquer la possibilité que les procès Normandeau – Marc-Yvan Côté capotent? demande Bernard Drainville. Que les enquêtes sur Jean Charest et Marc Bibeau mènent à un cul-de-sac? Que finalement, il n’y ait rien qui aboutisse et que le principal instrument qu’on s’est donné pour lutter contre la corruption sorte de ça complètement discrédité?»

L’ancien député péquiste trouve que «c’est écœurant ce qui est en train de se produire».

Dans le cadre du procès de Nathalie Normandeau et de Marc-Yvan Côté, la défense a déposé une requête en arrêt des procédures en raison des fuites médiatiques qui ont nui, selon elle, au droit d’obtenir un procès juste et équitable.

Lors de son témoignage jeudi, le député libéral Guy Ouellette s’est défendu sous serment d’être à l’origine des fuites médiatiques d’éléments de preuve dans les enquêtes Joug (visant notamment Marc-Yvan Côté et Nathalie Normandeau) et Mâchurer (visant entre autres Jean-Charest et le grand argentier du Parti libéral Marc Bibeau).

Il a nié avoir lui-même coulé des informations privilégiées aux journalistes ou à un tiers qui aurait pu les acheminer aux médias.