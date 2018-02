Décédé à 3 ans, ses parents font don des organes de leur fils

Le petit Tyler Petillion avait 3 ans et était en pleine santé. Le 20 janvier dernier, il est allé au lit avec une petite fièvre, mais il n'y avait rien d'anormal, croyaient ses parents Mike Petillion et Anouk Bélanger, qui lui ont donné du Tylenol et sont allés le voir régulièrement pour s'assurer que tout allait bien pour lui.

Au petit matin, la maisonnée a été secouée par un drame inattendu quand le père a retrouvé son fils inanimé dans son lit. L'enfant était alors en arrêt cardio-respiratoire. Le père a appelé le 911 pendant que la mère pratiquait des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.

Malheureusement, les médecins ont déclaré que Tyler était dans un état de mort cérébrale.

Impuissants devant cette fatalité, ses parents ont alors fait le choix de donner ses organes. Son cœur et ses reins ont ainsi pu sauver la vie d'autres enfants.

«Aussi grosse puisse être notre peine maintenant, on va donner l'équivalent de joie à une autre famille», a dit la mère de Tyler, Anouk Bélanger.

Tyler devait célébrer ses 4 ans le 14 février prochain. Il rêvait d'avoir une fête «Pat Patrouille».

Les dons pédiatriques sont rarissimes

Les dons pédiatriques sont très rares au Québec. Sur 600 décès d'enfants, seulement 1 % d'entre eux ont un potentiel de donneur. C'est pourquoi Mike Petillion et Anouk Bélanger conseillent aux parents d'aborder le sujet du don d'organes avant d'y être confrontés.

«Même si c'est morbide, prenez le temps d'en parler en tant que parents, pendant que vous avez la tête reposée.»

Les parents souhaitent que les enfants qui ont reçu les organes de leur fils se portent bien.

«Je ne veux jamais qu'ils se sentent coupables, parce que je sais que ça peut arriver. Nous, on est contents pour eux et c'est ce qu'on veut qu'ils sachent, de tout notre cœur.»

En 2016, 19 enfants ont reçu différents organes, dont quatre qui ont obtenu un nouveau cœur.

En date du 30 novembre 2017, cinq enfants étaient en attente d'un cœur, au Québec, selon Transplant Québec.