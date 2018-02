Des amendes de 1,7 million $ pour sept contrebandiers de tabac

Sept contrebandiers de tabac ont été condamnés par le tribunal à payer des amendes de plus de 1,7 million de dollars et l’un d’eux a également reçu une peine d’emprisonnement, a annoncé jeudi Revenu Québec.

«Ces personnes se sont notamment vu reprocher d’avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac. De plus, elles n’étaient pas inscrites aux fichiers de Revenu Québec et n’étaient titulaires d’aucun des permis exigés par la Loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac», a expliqué Revenu Québec dans un communiqué.

René Mainguy, de Québec, et Maxime Gravel, de Repentigny, sont ceux qui ont reçu les amendes les plus salées, alors qu’ils devront respectivement rembourser à l’État 480 069,68 $ et 450 028 $.

Colette Henley, de Huntingdon, devra quant à elle payer une amende de près de 65 000 $ en plus de purger une peine de prison de 30 jours.

Oren Joseph Bigtree et Curry Michael Rice, de Hogansburg, dans l’État de New York, devront chacun payer une amende de 279 130 $ d’ici les quatre prochains mois.

Josée Guay, de Saint-Liboire, a été condamnée à verser une somme de 122 688 $ d’ici les 12 prochains mois, alors que Sylvain Jr Rémillard, de Salaberry-de-Valleyfield aura quatre mois pour payer l’amende de près de 70 000 $ qui lui a été imposée.

Revenu Québec a tenu à informer les personnes exerçant des activités commerciales liées aux produits du tabac qu’elles doivent être titulaires des permis exigés par la Loi pour manufacturer, importer, transporter, entreposer ou vendre en gros des produits du tabac.