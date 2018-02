Développer le port ou protéger des espèces menacées?

Le port de Montréal arrive à sa pleine capacité et on veut construire un nouveau terminal à Contrecoeur, mais le projet soulève de nombreuses questions, notamment sur la protection d’espèces menacées.

Avant que le dernier terminal soit à pleine capacité, les autorités portuaires veulent prendre de l’avance et planifier la croissance. Les terrains du site de Contrecoeur ont été achetés entre 1988 et 1992 par le Port de Montréal.

La création de ce termina impliquerait un investissement de 750 millions $ et la construction devrait créer environ 5000 emplois. Près de 1000 personnes y travailleront quotidiennement une fois le site opérationnel et on évalue les retombées annuelles à 119 millions $.

L’administration a présenté son projet ainsi que son étude d’évaluation d’impacts environnementaux jeudi matin. Comme on devra draguer le fond du fleuve Saint-Laurent et construire des quais, l’habitat de la rainette faux-grillon, une petite grenouille, et du chevalier cuivré, un poisson, serait affecté.

La rainette est classée «vulnérable» par le gouvernement québécois, alors que le chevalier cuivré est en «voie de disparition» selon la Loi sur les espèces en péril du gouvernement du Canada. Le Québec est d’ailleurs le seul endroit où on retrouve ce poisson.

«Il n’est pas question ici de sacrifier sans égard des espèces menacées, affirme la vice-présidente aux affaires publiques du Port de Montréal, Sophie Roux. Mais on reconnait qu’il y a un certain impact. Dans l’eau, on n’avait pas le choix d’agir. Si on veut un terminal à conteneurs, pour accueillir des navires, ce sont des interventions qui sont incontournables.»

L’implantation du terminal aura aussi un impact sur le trafic routier : environ 1200 camions transiteront quotidiennement dans les rues de Contrecoeur.