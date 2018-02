Elle se fait enlever une tumeur géante de 75 livres

Une Costaricaine vient de se faire enlever une tumeur géante de près de 75 livres de son estomac, un record.

Sonia Lopez peut dire qu’elle a un poids de moins sur les épaules! Elle a subi lundi une opération pour retirer une immense tumeur qui occupait environ 80 % de son estomac, rapporte The Sun. À titre comparatif, son poids était équivalent à celui que devrait porter une femme enceinte de 11 enfants.

La grosseur de cette tumeur serait un record, fracassant celui de la plus lourde tumeur enregistrée dans le Livre Guinness des records, soit d’environ 66 livres.

«Chaque année, nous voyons trois ou quatre tumeurs géantes, mais jamais d’une telle ampleur», a commenté le chirurgien Pablo Sibaja, rapporte The Sun.

La Costaricaine s’était déjà fait recommander d’enlever la tumeur alors qu’elle était plus petite, mais la dame a repoussé l’opération durant huit ans, pour des «raisons personnelles».

La tumeur était devenue si grosse qu’elle mettait à risque ses intestins, son foie et son diaphragme, causant des problèmes de respiration. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle s’était finalement rendue à l’hôpital.

La femme de 57 ans a rapidement été prise en charge par l’équipe médicale de l’Hôpital Mexico, situé près de San José.

«Cette tumeur a pris de l’expansion tellement rapidement en un court laps de temps que nous n’avions pas d’autres choix que d’agir vite», a témoigné Pablo Sibaja dans une conférence de presse.

De son côté, la dame opérée a eu l’impression de naître à nouveau après cette éprouvante opération.

«Si je compare la façon dont je me sentais à comment je me sens aujourd’hui, c’est comme un long voyage du Soleil à la Terre. Je me sens renaître», a-t-elle résumé.

Des tests seront maintenant faits sur la tumeur pour confirmer qu'elle est bel et bien bénigne, ce que croit le Dr Sibaja.