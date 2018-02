Guy Ouellette nie toute implication dans les fuites aux médias

Interrogé au palais de justice de Québec, jeudi après-midi, le député libéral Guy Ouellette a nié toute forme d’implication, directe ou indirecte, dans les fuites d’éléments d’enquêtes de l’UPAC dans les médias.

Assigné comme témoin par la défense au procès pour fraude, complot et abus de confiance de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté, le député ne s’est pas défilé et a répondu à la vaste majorité des questions.

Son avocat, Me François Marchand, est toutefois intervenu à quelques reprises pour invoquer le privilège parlementaire afin de protéger des informations confidentielles.

Soupçonné par l’UPAC d’être à l’origine de fuites d’éléments de preuve dans les enquêtes Joug et Mâchurer, le député de Chomedey s’en est défendu. Il a nié avoir lui-même coulé des informations privilégiées aux journalistes ou à un tiers qui aurait pu les acheminer aux médias.

«Avez-vous une part de responsabilité ?», lui a demandé l’avocat de Marc-Yvan Côté, Me Jacques Larochelle. «La réponse, votre seigneurie, c’est non», a-t-il répondu.

Arrêté le 25 octobre dernier, rappelons que le député ne fait face à aucune accusation. Il affirme avoir été interrogé pendant plus de six heures cette journée-là et n’a «pas prononcé un seul mot» avant d’être finalement relâché en fin de soirée.

M. Ouellette a également contredit des éléments qui apparaissent dans l’autobiographie de Lino Zambito. Il dit n’avoir jamais été en possession de la «short list» des candidats pressentis au poste de commissaire de l’UPAC, en remplacement de Robert Lafrenière.

Le témoignage de Guy Ouellette s’est déroulé dans une petite salle du palais de justice de Québec, bondée pour l’occasion. Au moment d'écrire ces lignes, le député était toujours contre-interrogé par la Couronne.