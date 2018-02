La Caisse de dépôt achète des actions d’Alvest

Quatre mois après avoir entamé des négociations en ce sens, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) vient de mettre la main sur une «part significative» d’Alvest, une entreprise aérospatiale appartenant à Power Corporation du Canada.

Le fonds Sagard, filiale de Power, vend ainsi «une participation importante du capital d’Alvest» à la CDPQ et à Ardian, une firme d’investissement privé, un peu plus de deux ans après en avoir pris le contrôle de l’entreprise française.

L’investissement «permettra à Alvest de poursuivre sa croissance sur les marchés mondiaux», elle qui fournit des solutions techniques aux transporteurs aériens de passagers et de fret, aux sociétés de services d’assistance au sol et aux autorités aéroportuaires.

«Cet appui à long terme nous permettra de poursuivre nos investissements importants dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits, destinés en particulier à améliorer la sécurité et à réduire l’empreinte carbone des opérations au sol de nos clients du secteur aérien», a précisé Jean-Marie Fulconis, directeur général d’Alvest.

Évaluée à près de 820 millions d’euros (1,2 milliard $ CAN) à l’automne, au moment où la CDPQ, Ardian et Alvest ont entrepris leurs pourparlers, l’entreprise ne valait que 350 millions d’euros (506 millions $ CAN) lors de son achat par Power il y a deux ans.

La Caisse n’a pas précisé la taille de sa participation, ni la valeur de la transaction.