La CSDM propose des «primes» aux enseignants pour les écoles difficiles

Pour pallier l’exode des enseignants d’expérience, la présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel-Bourdon, propose d’offrir une «prime» à l’enseignant qui travaille dans une école plus difficile.

«Si j’ai le choix entre une multitude d’écoles, de commissions scolaires, et que je peux aller dans une école où il n’y a pas d’élèves avec de grands besoins, le choix est simple», a expliqué Mme Harel-Bourdon, en entrevue avec l’Agence QMI, mercredi.

Une école pourrait être considérée comme difficile sur la base du nombre de cas de troubles de comportement, par exemple, ou encore selon le niveau de pauvreté. Une échelle de «défavorisation des écoles publiques», qui cote les établissements de 1 à 10 selon le niveau de pauvreté, existe déjà. La CSDM obtient d’ailleurs la palme des écoles défavorisées.

Cette prime aurait pour effet d’encourager les enseignants avec plus d’ancienneté, et donc mieux outillés, à prendre en charge une classe plus difficile, croit la présidente de la CSDM.

«Les enseignants qui ont plus d’ancienneté ne vont pas nécessairement choisir d’aller travailler, pour le même salaire, dans une école avec des élèves qui ont de graves troubles de comportement», a illustré Mme Harel-Bourdon.

Immigration

Déjà aux prises avec des problèmes de recrutement et de rétention de personnel, la CSDM a reçu quelque 1800 nouveaux élèves dans la dernière année, en bonne partie en raison de l’immigration.

La gestionnaire aimerait mettre sur pied une «table nationale» sur l’emploi en éducation.

«Les jeunes qui sortent de nos universités n’ont pas le même rapport face au travail que les générations précédentes», a dit Mme Harel-Bourdon.

«Ils disent des choses comme: "moi je veux travailler quatre jours par semaine" ou "moi je veux travailler proche d’un métro".»