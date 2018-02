Le groupe québécois Caravane ouvrira pour Deep Purple

Un mandat bien excitant attend le groupe rock Caravane. Le 6 juillet, en France, les musiciens de Québec réchaufferont les planches pour les pionniers du heavy métal, Deep Purple.

Le concert aura lieu à Albi, une ville du sud-ouest de la France où se tient le Festival Pause Guitare. Caravane jouera sur la scène principale du festival, juste avant les prestations de Catherine Ringer, ex-Rita Mitsouko, et Deep Purple.

Caravane a enregistré deux albums dont le plus récent, Fuego, est sorti en septembre 2016.

Santana et James Blunt comptent parmi les autres têtes d’affiche de Pause Guitare, qui en est à sa 22e édition.

La semaine dernière, on avait appris que Men I Trust, un groupe formé à Québec, et Gabrielle Shonk, aussi de la capitale, vont assurer respectivement les premières parties de Belle and Sebastian, lors d’une portion d’une tournée aux États-Unis, et de Dashboard Confessional, durant un périple canadien.