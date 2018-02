Le stade de soccer intérieur sera-t-il construit dans l'arrondissement de Jonquière?

Après des années d'attente, les amateurs de soccer du Saguenay ont enfin une lueur d'espoir en ce qui a trait au projet de stade. Plus de 5000 joueurs sont d’ailleurs inscrits dans une équipe, ce qui en dit long sur la popularité de ce sport.

Le projet est dans l'air depuis une dizaine d'années, mais aujourd'hui il prend une toute nouvelle direction. Dans les prochains jours, la Ville de Saguenay devra décider où sera construit le stade de soccer intérieur tant attendu, et tous les éléments semblent pointer du côté de l'arrondissement de Jonquière.

La mairesse Josée Néron, les six conseillers de l'arrondissement et le comité des loisirs de la Ville s'entendent pour dire que le stade devrait être construit à Jonquière.

Le conseiller municipal et président du comité des sports et du plein air Michel Tiffault est persuadé que la demande sera acceptée et que l'arrondissement est le meilleur endroit pour l'installation d'une telle infrastructure.

Les citoyens de l’arrondissement de Jonquière accueillent très bien le projet, ce qui ne semble pas être la même chose pour ceux de Chicoutimi.

Le projet est évalué à 20 millions $ et entrera sous peu dans la phase du financement.

Pour l'instant, quatre endroits sont dans la mire du comité des loisirs, mais rien n'est encore totalement fixé.