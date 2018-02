Les États-Unis dans la mire de CGI

La hausse annoncée des budgets de la défense par l’administration Trump est une excellente nouvelle pour la québécoise CGI, dont l’un des principaux clients est le gouvernement américain.

Serge Godin, le fondateur de l’entreprise montréalaise de technologie et de services informatiques, a de quoi se réjouir, et il peut remercier Donald Trump pour cela.

Le président américain a promulgué en décembre un mégabudget de 700 milliards $ pour les militaires, y compris d’importants projets de modernisation des systèmes informatiques de la défense. Une fois débloquées par le Congrès, ces sommes représentent d’énormes possibilités pour CGI.

«Aux États-Unis [notre croissance] va être guidée à la fois par l’administration fédérale et la défense», a résumé mercredi George D. Schindler, le président et chef de la direction de CGI. «Les services IT continuent à jouer un rôle important pour nous aux États-Unis, et on parle autant du côté civil que du côté militaire.»

«Les besoins en cybersécurité propulsent notre croissance, tout comme la modernisation [des services et infrastructures informatiques]», a-t-il dit, sans préciser les répercussions financières de tels contrats.

Le contrat accordé à CGI par la Social Security Administration l’été dernier se chiffre à lui seul à 2,4 milliards $.

La réforme fiscale

L’autre bonne nouvelle, c’est la réforme fiscale. Le taux d’imposition de l’entreprise aux États-Unis passera de 35% à 21% à la suite de ces changements. Des économies de près de 40 millions $ par an, selon la société, qui réalise quelque 30% de son chiffre d’affaires au sud de la frontière.

Résultats en hausse

La compagnie a enregistré une hausse de 5,3% de ses revenus au premier trimestre 2018, qui ont atteint 2,8 milliards $.

CGI a rapporté un bénéfice net de 285,3 millions $, comparativement à 275,7 millions $ au même trimestre de l’exercice 2017. Le bénéfice s’est établi à 0,98$ par action, en hausse de 10,1%.

«L’exécution de notre stratégie génère des résultats qui sont alignés à notre plan opérationnel de 2018, qui vise à accroître le rendement pour les actionnaires», a dit M. Schindler.

Au cours de ce trimestre, la 53e plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde a ratifié pour 3 milliards $ de nouveaux contrats.