Netflix acquiert les droits du film «Les Affamés» de Robin Aubert

Netflix a annoncé jeudi l'acquisition des droits du film d'horreur «Les Affamés», écrit et réalisé par Robin Aubert, le saluant comme «l'une des voix les plus exceptionnelles du cinéma québécois».

«"Les Affamés" a fasciné le public canadien, et nous sommes ravis de faire retentir cette voix québécoise unique sur la scène mondiale», a déclaré Scott Stuber, PDG de la plateforme américaine de diffusion vidéo en ligne.

«Des États-Unis au Japon en passant par la France, des millions de membres de Netflix seront en mesure de découvrir ce concentré de sensations fortes signé Robin Aubert. C'est un autre exemple éloquent de l'investissement que la société réalise dans la culture canadienne afin de faire rayonner ses histoires et ses artistes aux quatre coins du monde.», poursuit-il dans un communiqué.

Le film sera disponible à partir du 2 mars 2018 pour les abonnés de Netflix, à l'exception du Canada, de l'Amérique latine et de l'Europe de l'Est, précise le groupe. Les Canadiens pourront le voir sur la plateforme à partir de 2019.

Robin Aubert s'est dit «fier» que les abonnés de Netflix puissent «ressentir les frissons et les sursauts dans la version originale québécoise, ma langue maternelle empreinte d'histoire et de mystère, si riche et nuancée, qui caractérise pleinement mon univers comme cinéaste».

Écrit et réalisé par Robin Aubert, avec Marc-André Grondin, Monia Chokri, Micheline Lanctôt, Brigitte Poupart, Charlotte St-Martin, Marie-Ginette Guay, Luc Proulx et Edouard Tremblay-Grenier, «Les Affamés» a été présenté au festival de Toronto en septembre 2017 avant une sortie en salles au Canada en octobre dernier.