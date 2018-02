Sud-Ouest: impossible de se débarrasser de leurs sapins de Noël!

Des résidents du quartier Saint-Henri, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, sont incapables de se débarrasser de leurs sapins de Noël, un mois après la fin du temps des Fêtes.

Une dizaine de conifères trainaient toujours dans les rues du secteur lors du passage du «24 Heures», jeudi.

Les sapins pouvaient être déposés dans les rues les 5 et 12 janvier, pour ensuite être acheminés vers un écocentre. Après ces dates, les éboueurs devaient les ramasser lors de la collecte de déchets hebdomadaire.

«Trois semaines plus tard, ils ne les avaient toujours pas pris avec le reste des poubelles», a soutenu Rebecca Hosein, une résidente qui avait fait en sorte que son arbre de Noël soit bien visible dans la rue.

Même chose pour Tamara Leisser, lasse de voir son sapin trôner près de son escalier d’entrée, alors qu’elle l’avait bel et bien sorti le 12 janvier, comme on l'a demandé aux Montréalais.

L’arrondissement du Sud-Ouest confirme que les éboueurs savent qu’ils doivent collecter les arbres et promet qu’ils seront tous ramassés sans faute, et ce, dans les plus brefs délais.