Un autre pas vers la démolition de Graphic Packaging

Un pas de plus vient d'être franchi pour une éventuelle démolition de l'ancienne usine désaffectée Graphic Packaging à Saguenay, qui a été le théâtre de nombreux incendies et même d'un drame avec la mort d'un homme il y a un an.

L'entreprise Graphic Packaging, qui est le dernier occupant des lieux, a finalement déposé son étude de caractérisation du site au ministère de l'Environnement.

Il s'agit d'une étape nécessaire à la réhabilitation du site et donc à la démolition de l'ancienne cartonnerie. L'usine pourrait donc être démolie dans les prochains mois.

L'étude était attendue depuis le mois d'août.

Le calendrier d'exécution proposé doit d'abord être approuvé par l’État québécois, avant que les travaux soient amorcés, mais les élus estiment qu'il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction.

Rappelons que le propriétaire actuel des lieux, l'entreprise Bay Shore, ne collabore pas avec la Ville de Saguenay.

La compagnie n'a pas sécurisé le site et refuse de payer ses taxes municipales.