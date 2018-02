Un rapport appuie l’idée d’une journée contre l’islamophobie

Le 29 janvier doit devenir une journée nationale d’action contre l’islamophobie, propose un rapport déposé jeudi à la Chambre des communes.

Parmi une trentaine de recommandations sur le racisme et la discrimination religieuse au pays, le rapport du Comité permanent du patrimoine canadien suggère «que le 29 janvier soit déclaré Journée nationale de commémoration et d’activités concernant l’islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse».

Le dépôt du rapport survient trois jours après les commémorations entourant le premier anniversaire de l’attentat de Québec.

Le comité a entrepris cette étude après l’adoption, en mars dernier, de la controversée motion M103, de la députée libérale Iqra Khalid. La motion proposait notamment que la Chambre des communes condamne «l’islamophobie et toutes les formes de racisme».

Le rapport déposé jeudi matin apporte de l’eau au moulin de nombreuses organisations musulmanes au pays. Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a interpellé Justin Trudeau début janvier afin que la date de l’attentat qui a fait six morts à la mosquée de Québec l’an dernier devienne la Journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie.

Le gouvernement Trudeau n’a toujours pas fait savoir s’il accéderait à cette demande, répétant seulement qu’il était en réflexion.

Le rapport du comité du patrimoine ne fait pas l’unanimité. Les conservateurs, minoritaires sur le comité, ont présenté un rapport dissident, dans lequel ils précisent que le 29 janvier devrait plutôt être désigné «Journée nationale de la solidarité avec les victimes d’actes d’intolérance et de violence antireligieuses».

Selon l’opposition officielle, le terme islamophobie n’est pas assez inclusif.