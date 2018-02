Une seconde bombe de la Deuxième Guerre mondiale trouvée

Les services de déminage ont désamorcé jeudi une bombe américaine de 450 kg datant de la Seconde Guerre mondiale découverte sur un chantier d’un quartier commercial très fréquenté du centre de Hong Kong.

C’était la deuxième fois en une semaine qu’un tel engin était découvert sur cet énorme chantier de construction d’une nouvelle ligne de métro, sur le front de mer du quartier de Wanchai.

Après la découverte de la bombe mercredi matin par un ouvrier, la police a bouclé partiellement la zone, 4000 personnes ont été évacuées et les rotations des navires traversant la baie de Victoria jusque Kowloon ont été suspendues.

«Les opérations de déminage peuvent être sales, difficiles et dangereuses. Dans ce cas, les trois qualificatifs étaient vrais», a déclaré aux journalistes Alick McWhirter, un responsable des services de déminage.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP













La pluie, le lieu compliqué et un mécanisme d’amorçage que l’équipe «ne pouvait pas voir» sont autant de raisons qui ont rendu difficile l’action des démineurs, qui ont travaillé toute la nuit, a expliqué M. McWhirther.

Ils ont percé un large trou dans la bombe de 1,70 mètre de long, avant de brûler les matériaux explosifs à l’intérieur. L’engin a ensuite été extrait à l’aide d’une grue.

Il n’est pas rare que des promeneurs ou des ouvriers tombent ainsi sur des bombes ou des munitions non explosées à Hong Kong, qui fut le théâtre de violents combats entre le Japon et les alliés entre l’invasion japonaise de décembre 1941 et la libération de la ville à l’été 1945.

L’engin le plus lourd retrouvé sur le territoire semi-autonome du sud de la Chine était une bombe de 900 kg désamorcée en 2014 dans le quartier de Happy Valley, sur l’île de Hong Kong.