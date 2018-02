Une solution pour éviter que les plus malades se retrouvent aux urgences

Avec la grippe qui frappe le Québec, on se demande comment faire pour désengorger les urgences des hôpitaux. Sur le territoire de Verdun à Montréal, une solution simple a été trouvée.

Tous les jours de la semaine, l'infirmière Hélène Lefebvre se rend à domicile pour rencontrer des patients très malades qui ont besoin de soins rapidement.

C’est le cas de Claudette Lemire, une femme de 78 ans qui souffre de problèmes pulmonaires. Sans la visite de l'infirmière du soutien à domicile aigu, elle se serait retrouvée aux urgences de l'Hôpital de Verdun. Ça lui est arrivé plusieurs fois durant les dernières années.

«Ce n'est pas facile de se retrouver sur une civière, dans un corridor, dit-elle le souffle court.»

Depuis deux ans, le CIUSSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal a créé un projet unique au Québec avec deux infirmières, qui travaillaient auparavant aux urgences, et une dizaine de médecins qui se rendent aussi à tour de rôle à domicile et qui ont une pratique variée, comme la Dre Mireille Aylwin. Le projet s'adresse principalement aux personnes de 65 ans et plus qui ont plusieurs maladies, une perte de mobilité, de la confusion, de la douleur.

Les infirmières visitent chacune entre deux et cinq patients par jour qui demeurent dans le secteur de Verdun.

«J'ai des problèmes pulmonaires et cardiaques, une insuffisance rénale, du diabète», détaille Pierre Bergeron, 71 ans, dont la santé se détériore et le confine presque continuellement à un fauteuil roulant.

Avant que ces soins à domicile existent, il a dû se rendre cinq fois aux urgences et a été hospitalisé à deux reprises en peu de temps. Il a été infecté par le C difficile lors d'un de ses séjours.

«On évite aux personnes âgées de contacter l'influenza en restant à domicile. On empêche aussi de nombreux examens inutiles. Pour certains, l'hôpital devient un milieu toxique», déclare la Dre Aylwin.

Depuis deux ans, le service est venu en aide à 700 patients. Quelque 70% d’entre eux sont âgés de plus de 75 ans.

«Dans deux cas sur trois, explique l'infirmière Hélène Lefebvre, on a évité des visites aux urgences. C'est certain que dans les cas les plus graves, on doit quelques fois les référer à l'hôpital.»

Le CIUSSS espère étendre le service la fin de semaine. Il évite des problèmes et sauve de l'argent. Il sera présenté aux infirmières de tous les pays francophones lors d'un congrès qui aura lieu en France en juin.

-D’après un reportage d’Harold Gagné