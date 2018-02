60 000 comprimés de méthamphétamine saisis... et plus

Un homme de 27 ans de Québec a été accusé de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic la semaine dernière, après que la police eut saisi une importante quantité de drogue à son domicile, dont plus de 60 000 comprimés de méthamphétamine.

Alexandre Bélisle a été intercepté par des policiers de l’équipe d’enquête de coordination du crime organisé de la Sûreté du Québec (SQ) à Québec le 25 janvier alors qu’il roulait sur l’autoroute 40 Est, à Pont-Rouge.

La fouille de son véhicule et une perquisition menée à sa résidence de Québec ont permis aux policiers de mettre la main sur plus de 60 000 comprimés de méthamphétamine, environ 6500 comprimés d’ordonnance, près de 30 grammes de cocaïne, plus de 40 grammes de cannabis et deux armes à autorisation restreinte.

Détenu

Delisle est détenu depuis sa comparution devant un juge au palais de justice de Québec, survenue le même jour que son arrestation. Il est accusé de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

La SQ précise dans un communiqué vendredi que cette enquête «a progressé notamment grâce à des informations reçues du public».

Le corps policier rappelle que toute information relative à la production ou au trafic de stupéfiants peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.