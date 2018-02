Le monde vu à travers les yeux d’un ours polaire: telle est la perspective qu’un biologiste américain a voulu recréer en installant de petites caméras sur une dizaine de ces gros mammifères, rapporte l'agence Reuters.

Voyez les images saisissantes captées dans leur élément naturel dans la vidéo ci-dessus

Anthony Pagano, un chercheur de l’Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), s’est intéressé à la vie quotidienne des ours polaires de l’Alaska, en mer de Beaufort, dans le territoire de l'océan Arctique.

Son étude s’est échelonnée sur plusieurs années et avait pour but de recueillir des informations sur les comportements et la fréquence d’alimentation de cet imposant animal.

L’USGS a assuré qu’aucun ours polaire n’a été blessé pendant le déroulement de l’expérience et que la recherche avait respecté des normes très strictes en matière de respect des animaux.