Amber Heard et Elon Musk ont encore rompu

Amber Heard et Elon Musk se sont séparés pour la deuxième fois. Le couple avait rompu une première fois en août dernier, après un peu plus d’un an de relation.

En novembre, ils se sont retrouvés, mais cette deuxième chance donnée à leur amour n’aura pas duré plus de trois mois à en croire notamment Us Weekly et Page Six.

D’après une source, «Amber veut son indépendance et préfère être avec ses amis que dans une relation». Un autre informateur ajoute que «Elon a pris la décision de mettre un terme à leur relation, et Amber est tombée d’accord. Ils tiennent tous les deux l’un à l’autre, mais le timing n’est pas le bon».

Ni Amber Heard ni Elon Musk n’ont commenté pour l’instant l’annonce de leur rupture. Ils avaient publié un communiqué commun lors de leur première rupture, expliquant qu’elle était amicale.