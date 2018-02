Demers Manufacturier d’Ambulances fusionne avec Braun Industries

Demers Manufacturier d’Ambulances, une entreprise de Beloeil, en Montérégie, a annoncé vendredi sa fusion avec Braun Industries, basée en Ohio, ce qui permet de créer le deuxième plus important fabricant d'ambulances en Amérique du Nord.

Les deux compagnies conserveront leur marque et leur identité respectives, a-t-on précisé par communiqué, de même que leurs installations et leurs employés.

C’est depuis Beloeil que les opérations seront dirigées par l’actuel PDG de Demers Manufacturier d’Ambulances, Alain Brunelle.

Les modalités de l’entente n’ont pas été détaillées.

Fondée en 1960, Demers Manufacturier d’Ambulances, qui était déjà le plus important fabricant d'ambulances au Canada et le plus ancien du continent, renforce ainsi sa position de leader à titre de concepteur, de fabricant et de distributeur d’ambulances.

Selon son président Alain Brunelle, la fusion permettra d’accroître «considérablement» la part de marché de Demers Manufacturier d’Ambulances en Amérique du Nord, tout en en faisant une entreprise plus concurrentielle sur les marchés internationaux.

«Nous sommes très satisfaits du progrès que nous avons fait dans le renforcement de la présence de notre marque aux États-Unis et dans la poursuite de notre croissance, a dit M. Brunelle. Notre partenariat avec Braun nous offre l'occasion idéale pour mieux servir nos clients et rehausser notre capacité d'opérer et d'innover dans un secteur concurrentiel mondial. Nous sommes impatients de faire grandir la société fusionnée et de répondre aux besoins du secteur avec les meilleurs produits possible et un excellent service.»

La fondation de Braun Industries remonte pour sa part à 1972. Elle livre à ses clients américains plusieurs centaines d’ambulances par année.

«Le moment est bien choisi pour s'associer à Demers, une société qui partage nos valeurs, notre esprit d'innovation et notre engagement envers la qualité et le service à la clientèle, a indiqué Kim Braun, PDG de Braun. Lorsque la famille envisageait divers plans de croissance pour l'avenir, se joindre à une autre marque reconnue qui créerait de la valeur pour nos employés et nos clients était le scénario idéal. Grâce à cette fusion, nos employés, nos clients et nos concessionnaires profiteront de plus d'un siècle d'expérience combinée.»

Kim Braun demeurera en poste aux installations de Braun Industries situées à Van Wert, en Ohio.

Partenaire de Demers Manufacturier d’Ambulances depuis deux ans, c’est Clearspring Capital Partners qui a supervisé la transaction avec la Caisse de dépôt et placement du Québec.