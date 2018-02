Deux familles à la rue après un incendie

Deux mères monoparentales ont presque tout perdu dans l’incendie d’un duplex à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, la semaine dernière.

Elles vivaient chacune avec deux enfants dans ces appartements qui ont été détruits par les flammes le 23 janvier dernier.

Un chaudron d’huile placé sur la cuisinière dans l’appartement du sous-sol a causé le brasier.

«L’espace de 4 ou 5 minutes, je suis sortie de la salle de bain et le feu était déjà au plafond. J’ai été vers la cuisine pour ma sacoche et la vitre a explosé, j’ai eu la peur de ma vie», a partagé Nathalie Michaud, qui est rapidement sortie à l’extérieur.

Au deuxième étage, une autre locataire n’avait aucune idée de ce qui était en train de se produire.

«Tout d’un coup ma gorge serrait, j’ai été dans la chambre, j’ai dit à mon garçon: ''est-ce qu’il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici'' et là il se lève la tête et c’était noir de fumée partout», a expliqué Diana Légère.

En seulement quelques minutes, les flammes ont ravagé l’appartement du bas et ont commencé à s’attaquer au niveau supérieur.

«Les flammes sortaient du plancher. C’est là que j’ai réalisé qu’il y avait le feu», a partagé Mme Légère.

Elle et son garçon de 11 ans ont dû être hospitalisés puisqu’ils ont été incommodés par la fumée. Sa fille et les jumeaux de sa voisine étaient absents à ce moment.

Les locataires restent marqués par ce triste incendie. «Mon garçon se lève à trois quatre heures du matin, c’est des cris de mort, il devient bien raide. Comme elle, les deux trois premières journées, aucun sommeil», a raconté Diana Légère.

«Il faut recommencer à zéro, pour le matériel, ça ne dérange pas vraiment parce que ça se remplace, mais les souvenirs et cette journée je ne l’oublierai pas», a confié Nathalie Michaud.

Les deux femmes sollicitent l’aide de la communauté afin de s’offrir un nouveau départ. «Un appartement, je ne trouve pas d’appartement. C’est l’hiver le monde ne déménage pas. Je vis chez des amis, comme je peux», a ajouté Mme Michaud.

Jusqu’à présent, les sinistrées sont étonnées par la générosité des gens. Les deux familles ont toujours besoin de plusieurs meubles et des accessoires de cuisine pour leur futur logement.

Des pages Go Fund Me ont été créées pour venir en aides aux familles de Diana Légère et Nathalie Michaud.