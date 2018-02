Fusillade dans un bar: le SPVM recherche un homme de 24 ans

La police de Montréal recherche activement un homme de 24 ans qui aurait ouvert le feu aléatoirement la fin de semaine dernière dans un bar du quartier Saint-Michel, à Montréal.

La fusillade est survenue un peu avant la fermeture du bar Lucky 7, sur la rue Jarry Est.

Le suspect se trouvait dans l’établissement vers 2 h du matin, lorsqu’il serait sorti pour y revenir quelques instants plus tard.

Il aurait ouvert le feu à plusieurs reprises à l’intérieur pour une raison qui demeure un mystère.

Deux clients ont été blessés par les balles, l’un au bras et l’autre à l’épaule.

Différentes techniques d’enquête ont permis aux policiers d’identifier Amine Mohammed Khabba comme étant l’auteur présumé de cette fusillade.

La police demande d’ailleurs l’aide du public pour retrouver sa trace.

Amine Mohammed Khabba est d'origine marocaine et parle français et arabe. Il mesure 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse environ 90,5 kg (200 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il a un tatouage distinctif représentant une larme en dessous de l'œil gauche.

La police prévient les gens de ne pas l’approcher puisqu’il pourrait être armé. Toute information au sujet du suspect peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133.