Hydro-Québec ne remboursera que la moitié des trop-perçus de 2017

Hydro-Québec ne remboursera que la moitié des trop-perçus à ses clients en 2017. Les trop-perçus des années antérieures (2008 à 2016), qui s’élèvent à plus de 1,5 milliard $, ne seront toutefois pas retournés aux abonnés de la société d’État.

«On va être capable de dire que l’on remet collectivement à la clientèle. Ce sera comme un crédit», a indiqué jeudi au «Journal de Montréal» le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot. La société d’État prévient qu’elle n’émettra aucun chèque directement à ses abonnés. Le montant des trop-perçus remis à ses clients résidentiels seront déduits lors la prochaine demande tarifaire effective pour le 1er avril 2019.

Hydro-Québec soutient que l’équilibre budgétaire étant atteint, elle peut maintenant remettre seulement 50 % des trop-perçus à ses clients pour l’année 2017. L’autre 50 % ira dans les coffres du gouvernement du Québec.

«Plusieurs dizaines de millions»

Le montant des trop-perçus pour l’année 2017 pourrait atteindre «plusieurs dizaines de millions $», a laissé entendre jeudi le grand patron d’Hydro-Québec, Éric Martel, sur les ondes de la station 98,5 fm à Montréal. En 2016, les trop-perçus collectés aux clients résidentiels d’Hydro-Québec ont atteint 36 millions $.

Suivant la mécanique de la loi actuelle, Hydro-Québec aurait ainsi remis tout près de 18 M$ (environ 0,2 %) sous forme de rabais tarifaire à ses clients au 1er avril 2018. Ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Chez Hydro-Québec, chaque hausse de 1 % des tarifs d’électricité génère des revenus de 100 M$.

Des calculs effectués par la Coalition avenir Québec (CAQ) démontrent qu’entre 2008 et 2016, les Québécois ont payé plus de 1,5 milliard $ de plus que ce qu’ils auraient dû, soit 350 $ par client.

Ce trop-perçu de 1,5 milliard $ est l’équivalent de 0,5 % à 1 % de la facture annuelle d’un abonné d’Hydro-Québec.

La Régie de l’énergie avait tenté, en 2014, de mettre en place un mécanisme pour mieux partager les trop-perçus avec les clients d’Hydro-Québec. Mais le gouvernement Couillard a imposé un décret retardant la mise en œuvre de ce partage après l’atteinte de l’équilibre budgétaire.

Le gouvernement libéral a par la suite fermé la porte à tout remboursement éventuel aux clients d’Hydro-Québec.

Une demande de recours collectif a toutefois été déposée l’an dernier au palais de justice de Montréal. La coalition «Peuple allumé» réclame un remboursement de 1,2 milliard $ des trop-perçus aux clients de la société d’État.