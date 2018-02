La nouvelle bibliothèque d'Arvida va bientôt ouvrir

La nouvelle bibliothèque d'Arvida, à Saguenay, rouvrira finalement ses portes à la fin du mois de février.

Les citoyens attendaient la nouvelle bibliothèque avec impatience. Fermée depuis près d'un an et demi, elle ouvrira plus de deux mois après la date prévue.

Les installations devaient initialement être accessibles le 27 décembre 2017.

La Ville de Saguenay est actuellement en train de préparer l'ouverture officielle. Pour le moment, la date visée est le 27 février, mais rien n'est encore certain.

L'ouverture a été retardée en raison de délais plus longs que prévu dans la livraison du mobilier. Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, a affirmé que le changement de garde à la mairie a également ralenti le processus.

Le projet a aussi connu des dépassements de coûts causés par certains imprévus. Le montant final des travaux n'est pas encore compilé, mais selon les dernières informations disponibles, la facture atteint 5,1 millions $.