La scène de l’écrasement d’hélicoptère vue du haut des airs

En regardant les images captées du haut des airs de la scène de l’accident d’hélicoptère de jeudi soir, à Drummondville, on comprend bien que les trois occupants de l’appareil n’ont eu aucune chance.

Sur l’heure du dîner, vendredi, l’hélicoptère TVA Nouvelles a survolé les lieux du drame.

À LIRE AUSSI: Écrasement d'hélicoptère: l'identité des victimes rendue publique

À LIRE AUSSI: Les conditions météo pourraient expliquer l’écrasement

Sur les images, on peut voir la carcasse du Robinson 44 lourdement endommagée dans la neige, en plein milieu d’un champ. Plusieurs débris jonchent le lieu de l’écrasement.

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES











Lors de notre passage, plusieurs enquêteurs étaient sur place pour analyser la scène. La Sûreté du Québec et le Bureau de la sécurité des transports du Canada ont ouvert une enquête pour tenter de trouver les causes de cette tragédie qui a coûté la vie à Jean-Claude Mailhot, 57 ans, sa fille Janie Mailhot, 32 ans, et la copine de cette dernière, Nathalie Desrosiers, 42 ans.