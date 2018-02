La Ville ouvre un centre de formation en aqueduc pour les cols bleus

Face aux multiples bris d’aqueduc, à Montréal, et avec près de 2000 interventions par année, la Ville de Montréal a décidé de former l’ensemble de ses cols bleus affectés à ce type de travaux et ouvre par le fait même un centre technique qu’on dit unique au Québec.

Vendredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a procédé à l’inauguration du centre de formation situé sur le boulevard Louis H. Lafontaine, en compagnie des formateurs et des employés du service d’entretien du réseau d’aqueduc et d’égout.

Dès mardi, 300 cols bleus recevront à tour de rôle une formation continue de plus de 200 heures, dont le contenu est axé sur la pratique et la simulation.

650 000$ ont été investis dans l’aménagement de véritables conduites et équipements.