Le PLQ préfère Julie Boulet à Pierre Giguère

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a décidé vendredi que c’est Julie Boulet qui sera la candidate libérale de la circonscription fusionnée de Laviolette-Saint-Maurice, en Mauricie.

Le PLQ dit avoir été forcé de prendre cette décision depuis que la Commission de la représentation électorale (CRÉ) a décidé de fusionner les circonscriptions de Laviolette et de Saint-Maurice. Cette dernière est représentée par le député Pierre Giguère.

Le @LiberalQuebec annonce que Julie Boulet sera la candidate libérale dans la nouvelle circonscription de Laviolette–Saint-Maurice aux élections générales de 2018 #polqc #tvanouvelles — François Cormier (@fcormierTVA) February 2, 2018

Dans un communiqué, le parti n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas choisi son candidat au terme d’une course à l’investiture.

«Cette situation exceptionnelle impose au PLQ de faire un choix difficile d’ici les prochaines élections générales», a indiqué le chef du parti, Philippe Couillard, vendredi.

«Je tiens à saluer le travail de Pierre Giguère et de Julie Boulet, deux députés de terrain qui ont toujours défendu et porté les priorités et les préoccupations des citoyennes et des citoyens de leur circonscription», a-t-il ajouté.

Julie Boulet est présentement ministre du Tourisme et ministre de la région de la Mauricie, dans le gouvernement Couillard.