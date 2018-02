Les citoyens de Laval, Terrebonne et Waltham pourront être indemnisés

Les citoyens de Laval, Terrebonne et Waltham dont les propriétés ont subi des dommages lors des inondations survenues du 5 au 10 janvier pourront se prévaloir du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour être indemnisés.

C’est ce qu’a annoncé vendredi le gouvernement du Québec.

La formation de frasil, d’embâcles et de glace de fond sur des rivières avait alors provoqué une montée des eaux. Les grands froids qui ont suivi ont compliqué le retour à la normale dans plusieurs résidences.

«Lorsque des inondations surviennent, il est important d'assurer la sécurité de la population. Les municipalités touchées ont pris les mesures nécessaires pour éviter que leurs citoyens ne soient en danger. Le gouvernement du Québec soutient ainsi financièrement ces municipalités et leurs citoyens», a dit Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique.

Le Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour être indemnisés en est un de dernier recours, rappelle Québec. Il vise entre autres à réparer certains dommages subis par des résidences principales ainsi que par des infrastructures municipales essentielles, lesquels ne sont pas couverts par un assureur.

Le programme peut par ailleurs permettre d’indemniser des municipalités qui ont dû faire face à des dépenses non prévues en raison du déploiement de mesures préventives temporaires, de mesures d’intervention ou de mesures de rétablissement, a-t-on précisé, par communiqué.