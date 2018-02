Les policiers toujours en quête d’indices pour retrouver Mélissa Blais

Un poste de commandement a été installé pour une deuxième journée consécutive à Louiseville, vendredi, dans l’espoir de retrouver Mélissa Blais, disparue depuis trois mois aujourd’hui.

La femme de 34 ans, mère de deux enfants, n’a pas été revue depuis le 2 novembre dernier. Elle avait passé la soirée du 1er au 2 dans trois bars du centre-ville. Quand elle a quitté le dernier établissement qu'elle a fréquenté, autour de 2h30, des témoins ont raconté qu’elle était intoxiquée par l’alcool.

Son véhicule n’a toujours pas été retrouvé, et elle n’a fait aucune transaction sur ses cartes depuis le soir de sa disparition.

Les policiers sont toujours à la recherche d’indices qui permettraient de résoudre ce mystère qui perdure.

«Depuis le début de l’enquête, c’est près d’une trentaine de personnes qui ont été rencontrées. On va agrandir de plus en plus le périmètre dans le but de la retrouver», expliquait le sergent Hugo Fournier de la Sûreté du Québec, jeudi.

Toute information peut être transmise directement aux policiers, dans le stationnement de l’hôtel de ville de Louiseville, ce vendredi jusqu’à 16h.