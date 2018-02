Perdre du poids en mangeant plus de gras... La méthode cetogène fait de plus en plus d'adeptes. Ce régime faible en glucides aurait de nombreux bienfaits sur la santé, mais la communauté médicale est divisée à son sujet.

Le régime «ketogenic», en anglais, prône une alimentation riche en graisses, qui représentent 70% des calories absorbées quotidiennement. Elle comprend juste ce qui est requis en termes de protéines et un minimum de glucides.

«C'est juste du bonheur! Penses-y, tu manges du bacon le matin, tu manges du fromage, de la crème fraîche. Tu peux te cuisiner toutes sortes de recettes qu'avant ça, tu ne pouvais pas te permettre», s’enthousiasme Josey Arsenault, qui vient de coécrire un livre sur cette diète. Elle dit avoir commencé ce régime en mai dernier, et a perdu 32 livres depuis.

«En plus, en ce qui a trait à ma santé et à mon énergie, c’est incroyable les bienfaits que ça m’a amené!» poursuit-elle.

Sur Instagram, les adeptes partagent des idées de recettes et les photos illustrant leur perte de poids. Lorsque le corps est privé de glucides, comme le pain, les pâtes et les fruits, il passe en état de cétose, ce qui permet à l'organisme de tirer son énergie non pas du sucre, mais du gras, en brûlant les graisses.

La Dre Evelyne Bourduas-Roy, elle-même adepte, conseille cette diète à ses patients. «Les diabétiques, par exemple, ou les gens hypertendus, ceux qui souffrent de douleurs chroniques, leur glycémie s'améliore. Et elle s'améliore tellement qu'on n'a pas le choix: on doit cesser les médicaments», décrit cette spécialiste qui est également coauteure du livre «Perdre du poids en mangeant du gras»

Mais tous ne sont pas d’accord avec cette façon de faire. La nutritionniste Isabelle Huot reconnaît que ça fonctionne «à court terme». «Les corps cétoniques qui sont sécrétés ont un effet sur la satiété. En plus, tu n'as pas faim. Au bout de trois jours, l'organisme s'ajuste et tu ne ressens pas la faim, alors pour les gens, c'est facile.» Le fait de perdre beaucoup d’eau, au début, se traduit par un poids qui descend rapidement sur le pèse-personne. Mais s’appuyant sur des études sur le sujet, elle estime que de le maintenir sur le long terme s’avère difficile.

Ce n’est pas non plus la diète préférée du Dr Martin Juneau. «Je préfère une diète à base de végétaux. Mais je dis aux gens: si vous voulez tenter la diète «keto», que vous avez essayé d'autre chose et que ça ne marche pas, aucun problème», décrit le cardiologue.

Journée type du régime cétogène:

Déjeuner: deux oeufs-bacon avec champignons sautés dans le gras de bacon,

Dîner: un peu de roquette avec boeuf haché, avocat et morceaux de cheddar

Collation: yogourt à 10% de matières grasses

Souper: poitrine de poulet, sauce à la crème et chou-fleur en purée avec beaucoup de beurre et beaucoup de parmesan.