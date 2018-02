Rappel de crevettes panées

L’entreprise Valenca Importers & Exporters procède au rappel de crevettes en papillon panées des marques Tavora et Alianca et des crevettes panées de la marque VistaMar, en raison de la présence non déclarée d’œufs dans la liste des ingrédients.

Cette présence non déclarée peut-être potentiellement dangereuse pour les personnes allergiques aux œufs.













Les trois produits visés par le rappel ont été vendus au Québec et en Ontario:

«Crevettes panées papillons style», marque Tavora au format 0,9 kg (date de production: 01 04 17; expiration: 01 10 2018; lot n. 170401064Y - CUP: 8 86715 01471 2)

«Crevettes panées papillon style», marque Alianca au format 0,9 kg (date de production: 01 04 17; date d'expiration: 01 10 2018; lot n. 170401064Y - CUP: 8 86715 01470 5)

«Crevettes panées gourmet», marque VistaMar au format 908 g (date de production: 01 04 17; date d'expiration: 01 10 2018; lot n. 170401064Y - CUP: 8 16548 00220 4).

Les personnes allergiques aux œufs ne doivent pas consommer ce produit. L’Agence canadienne d’inspection des aliments suggère de les jeter ou de les rapporter en magasin. Aucune réaction liée à la consommation de ce produit visé n'a été signalée.