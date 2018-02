Simon Leblanc: faire rire sans morale ni prétention

L’humoriste Simon Leblanc considère que le stand-up devrait se concentrer à faire rire sans tenter de passer des messages, et cela, même si son plus récent spectacle se base sur un moment tragique de sa vie.

«Je suis là pour rire et faire rire, c’est tout. Après ça, les gens ça leur appartient, [mais] s’ils braillent ou s’ils réfléchissent, pour moi c’est raté», résume en rigolant l’humoriste qui présente vendredi soir, au Gèsu, à Montréal, son deuxième spectacle solo intitulé «Malade».

M. Leblanc explique que même s’il a décidé de fonder ce spectacle sur la forme grave d’arthrite qui l’a carrément paralysé de douleurs dans le passé, il ne cherche pas à présenter de morale à propos de la maladie pour autant.

«Je n’ai pas de contrôle sur les conclusions que les gens tirent de ce que je joue, mais, moi, ce n’est pas du tout ce que j’essaye de générer, insiste l’humoriste qui a gagné son deuxième Olivier en décembre dernier. J’essaye juste de faire rire le monde.»

Un retour sur une période difficile

L’humoriste gaspésien explique qu’il a en effet beaucoup souffert au début de la maladie, mais que le sujet s’apprête aujourd'hui très bien à son style d’humour.

«Sur le coup, c’était très dur, mais avec le temps c’est devenu des souvenirs que j’ai dans la tête qui sont plus absurdes que souffrants», raconte le jeune homme, qui peut maintenant vivre une vie relativement normale grâce aux injections qu’il reçoit tous les deux mois.

«Je me suis servi de ce moment-là très loufoque de ma vie comme pierre angulaire du spectacle.»

Il avoue cependant que revenir sur cette période difficile pour le spectacle lui a fait réaliser plus d’une chose sur l’être humain et sur sa propre existence.

«Ça m’a fait constater d’abord de la chance que j’ai eue de passer à travers ça sans trop de séquelles et aussi du fait que l’être humain est quand même résilient, confie-t-il. J’ai été chanceux dans ma malchance.»

De la tradition orale au stand-up

M. Leblanc explique que son humour émane tout simplement des choses qui lui arrivent au quotidien, que ça soit un moment ayant marqué sa vie ou quelque chose de complètement anodin.

Selon lui, cette façon de fonctionner vient directement de ses origines et démontre bien que même si tu peux sortir le gars de la Gaspésie, tu ne pourras probablement pas sortir la Gaspésie du gars et son humour.

«En Gaspésie, on raconte beaucoup d’histoires qui sont toujours pareilles, mais qui changent tranquillement avec le temps, explique M. Leblanc en parlant de la façon dont il crée ses spectacles. C’est comme le jeu du téléphone, l’histoire s’enrichit avec le temps.»

«C’est certain que c’est romancé au coton, que c’est la traduction gaspésienne à l’œuvre où les histoires passent dans le tordeur de l’imagerie, mais c’est vraiment tout du vécu», précise-t-il.

Simon Leblanc sera de retour à Montréal avec son spectacle «Malade» les 4 et 19 avril.

L’auteur derrière l’humoriste

Aujourd’hui, on peut généralement trouver au moins une personne derrière les humoristes pour travailler sur leurs textes, comme c’est le cas avec Olivier Thivierge qui a gagné l’Olivier du meilleur auteur avec Simon Leblanc pour «Tout court», en décembre dernier.

L’auteur qui travaille avec M. Leblanc depuis neuf ans se dit cependant très heureux de recevoir moins d’attention que lui.

«L’avantage, avec le métier d’auteur, c’est qu’on n’a pas la même pression que les gens sur scène», explique l’ancien élève de l’École nationale de l’humour.

M. Thivierge a découvert qu’il préférait rester dans l’ombre dès ses premiers pas dans le milieu.

«J’ai étudié en théâtre au cégep et, avant de monter sur scène, je pouvais être stressé pendant des semaines, raconte l’auteur qui travaille aussi avec l’humoriste François Bellefeuille. Je pense que j’aimais mieux écrire.»

Même s’il ne livre pas sur scène le matériel sur lequel il travaille, M. Thivierge précise qu’il est malgré tout très touché par la façon dont ses blagues sont reçues par le public.

«Ça vient me chercher, résume l’auteur qui a aussi travaillé sur l’émission "MED" sur les ondes de Vrak. C’est sûr que c’est différent parce que moi je ne suis pas sur scène, mais ça m’affecte quand même parce que c’est notre travail.»

Un travail de retouches

M. Thivierge souligne que ce n’est pas parce qu’un humoriste travaille avec un auteur que cette personne est moins talentueuse qu’une autre, une perception qu’une partie du public a malheureusement encore selon lui.

«Je crois que c’est parce que quand les humoristes travaillent avec un auteur, les gens pensent qu’ils n’écrivent pas leurs textes, explique-t-il. Ce n’est vraiment pas ça au fond, nous, c’est du peaufinage qu’on fait.»

«La majorité des idées viennent de l’humoriste et puis, après, on "punch" ensemble, on rajoute des gags», indique M. Thivierge.