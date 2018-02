Suspect recherché en lien avec une agression sexuelle

La police de Laval sollicite l’aide du public pour identifier un homme qui aurait agressé une femme, près de la rue Desaulniers dans le quartier Fabreville à Laval.

«Le 9 janvier 2018, vers 6h40, la victime marchait sur la 2e avenue quand le suspect l’a agrippée par derrière. Il l’aurait poussée dans un banc de neige et frappée au visage pour ensuite tenter de lui enlever ses vêtements. La victime s’est débattue et a réussi à prendre la fuite», ont indiqué les autorités dans un communiqué.

L’homme recherché serait âgé d’environ 50 ans. Il mesurerait 1, 78 mètre et pèserait 75 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. Lors de l’agression, il portait un chapeau noir en laine, un manteau foncé, des bottes et des gants en cuir noirs. Il a une cicatrice sous l’œil gauche et sentait l’alcool au moment des faits.

«Un véhicule, style pick-up, vieux modèle, bleu pâle, se trouvait à proximité et pourrait appartenir au suspect», a précisé le Service de police de Laval.

D’après les éléments de l’enquête, des citoyens se trouvaient à proximité des lieux et auraient pu être témoins de l’événement.

Toute personne ayant des informations permettant d’identifier le suspect peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec la Ligne-Info au 450 662 INFO (4636).