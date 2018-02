«24 Davids»: Original et passionnant

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’idée de ce documentaire, réalisé par Céline Baril et produit par l’Office national du film (ONF), est très originale.

Jugez plutôt. La réalisatrice interviewe des hommes appelés David aux quatre coins du monde. Par les propos habilement relayés, la cinéaste livre un documentaire altermondialiste dans lequel la poésie domine.

Et qui penserait que la poésie peut se nicher dans de la physique quantique, de la cosmologie ou du recyclage de déchets? Cet audacieux pari est relevé haut la main par Céline Baril qui, en s’assurant de choisir des «David» passionnés, passionnants et vulgarisateurs, permet au spectateur de suivre le cheminement de sa réflexion jusque dans des sujets ardus.

La première image qu’on voit est celle d’un escargot avec, en surimposition, des équations mathématiques. La première voix est celle d’un participant, pour l’instant non identifié, qui nous parle de matière noire et de galaxies. Le premier David que l’on rencontre formellement est David Bollier, activiste et auteur américain dont la rencontre avec Céline Baril s’est transformée en documentaire.

C’est lui qui introduit les bases qui serviront tout au long de ce long métrage de 133 minutes. C’est lui qui explique la privatisation croissante des ressources naturelles, ce qu’il appelle le «Silent Theft» (le «vol silencieux») dans son ouvrage du même nom. Et les autres David se grefferont sur ce point de départ, Bollier incluant dans son propos des notions de philosophie en raison des bouleversements économiques et sociaux actuels. Car l’homme parie sur le développement de modes de fonctionnement alternatifs qui remplaceront, peu à peu, les traditionnels.

Céline Baril nous entraîne donc aux quatre coins du globe, sur les traces d’hommes – et de femmes (quelques-unes prennent d’ailleurs la parole) – qui sont en train de contribuer à ce changement. Que ce soit par leur manière de penser, leur travail, leurs implications sociales, qu’ils se trouvent en Afrique, en Amérique du Nord ou en Europe les «24 Davids» ont en commun leur regard sur le monde qui les entoure et leur volonté de remplacer le système économique actuel par quelque chose de plus humain. Et grâce à un montage fluide, son documentaire n’est pas sans rappeler l’extraordinaire et musical «Samsara», car il nous prouve que nous sommes tous liés les uns aux autres.

Note: 4 sur 5