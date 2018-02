24 Sussex: Ottawa pourrait aussi rénover d’autres résidences officielles

Le gouvernement fédéral a mis sur la glace son projet de rénovation du 24 Sussex, la résidence officielle du premier ministre du Canada, pendant qu’il explore une stratégie plus large, et plus coûteuse, qui impliquerait également la réfection des demeures officielles du chef de l’opposition et du président de la Chambre des Communes.

Des sources fédérales ont confirmé la nouvelle au quotidien «The Globe and Mail» vendredi, mais ont refusé de préciser les options considérées.

«Je peux seulement confirmer que la Commission de la capitale nationale (CCN) travaille avec ses partenaires fédéraux à développer un plan pour l’avenir du 24 Sussex Drive, qui permettra au gouvernement fédéral de prendre une décision prudente et éclairée», a confié Jean Wolff, porte-parole de la CCN au «Globe».

«Plus d’informations, notamment à savoir si le plan inclura ou pas les autres résidences officielles, seront disponibles en temps et lieu», a-t-il ajouté.

En 2008, le rapport du Bureau du vérificateur général du Canada évoquait le piètre état de la demeure officielle du premier ministre canadien et estimait à 10 millions $ le coût des rénovations nécessaires. Le même rapport évaluait à 2 millions $ le coût des réparations de quatre autres résidences officielles du gouvernement dans le même quartier.

L’estimation des travaux a beaucoup évolué depuis en raison des équipements requis pour assurer la sécurité du premier ministre et de sa famille.

À l’automne 2016, la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly avait indiqué que les travaux au 24 Sussex, qui est inhabité depuis l’automne 2015, pourraient s’élever à 38 millions $.

À son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau avait choisi de s’installer avec sa famille à Rideau Cottage, une demeure située sur le terrain de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général à Ottawa.