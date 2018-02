27 décès liés à l’influenza dans les Maritimes

Les autorités du Nouveau-Brunswick ont révélé que 13 décès sont liés à l’influenza cet hiver sur leur territoire. En Nouvelle-Écosse, ce nombre s’élève à 14.

De plus, 207 hospitalisations au Nouveau-Brunswick sont liées au virus.

«La saison de la grippe a commencé plus tôt, ce qui explique que les chiffres sont plus élevés que ceux enregistrés à la même période l’année dernière», a précisé la Dre Jennifer Russell, du Medical Officer of Health du Nouveau-Brunswick, en entrevue à Global News.

Les représentants de la santé de la province ont indiqué que le taux d’efficacité du vaccin contre la grippe était de 10 % à 20 % cette année. Il a été créé à partir des souches H3N2 et influenza B.

«La conclusion est que d’une année à l’autre, il y aura des variations dans les souches utilisées pour créer le vaccin. Et annuellement, il y aura une variation dans son efficacité», a ajouté la Dre Russell.

Ces 27 décès dans les provinces maritimes incitent les médecins à recommander aux gens de se faire vacciner et de prendre d’autres mesures préventives pour éviter la grippe d’ici le printemps. À ce titre, le lavage fréquent des mains demeure la façon la plus efficace de se protéger du virus.