Allégations d’agression sexuelle contre Dykstra: Stephen Harper savait

L'ancien premier ministre du Canada Stephen Harper était au courant des allégations d'agression sexuelle qui pesaient contre le député conservateur Rick Dykstra lors des élections fédérales de 2015.

C'est ce qu'il a déclaré vendredi soir dans une longue déclaration qu’il a relayée sur Twitter.

L’ancien chef du Parti conservateur a indiqué que sa compréhension de la situation à l'époque était que Rick Dykstra, 51 ans, avait fait l'objet d'une enquête policière et que celle-ci avait été classée un an plus tôt. Rick Dykstra a été député de la circonscription St. Catharines, en Ontario, de 2006 à 2015. Il était devenu depuis sa défaite aux élections fédérales président du parti progressiste-conservateur de l'Ontario.

L'ancien premier ministre canadien a aussi précisé qu’il ne croyait pas pouvoir justifier le retrait de la candidature de Rick Dykstra aux élections.

M. Harper indique que de nouvelles informations ont récemment émergé, voulant que l’enquête concernant M. Dykstra n’ait pas été complétée. Selon M. Harper, il est «essentiel» que toutes les allégations criminelles qui pèsent contre son ancien député soient passées au peigne fin par les enquêteurs et qu’elles débouchent sur des accusations, le cas échéant.

Dans sa déclaration, Stephen Harper affirme qu’il n’a jamais hésité à se débarrasser de candidats ou de membres du caucus conservateur, lorsqu’il a eu besoin de le faire alors qu’il dirigeait la formation de droite.

«Une agression sexuelle est un crime odieux et intolérable dans tout milieu. Toute allégation de cette nature doit être prise au sérieux, transmise à la police, enquêtée et traduite en justice», a écrit M. Harper.

Andrew Scheer, l'actuel chef du Parti conservateur, a décidé d'ouvrir une enquête indépendante mercredi sur l'affaire Rick Dykstra, qui a dû démissionner de son poste de président du parti progressiste-conservateur de l'Ontario.