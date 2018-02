Andrew Wilkinson succède à Christy Clark à la tête des libéraux

Les libéraux provinciaux de la Colombie-Britannique ont choisi, samedi, Andrew Wilkinson, comme successeur à Christy Clark qui a démissionné l’été dernier.

M. Clark avait annoncé son départ après que les néodémocrates et les verts eurent renversé son gouvernement lors d’un vote de confiance.

Son gouvernement avait remporté les élections du mois de mai, mais avec seulement 43 sièges, alors que les néodémocrates et les verts qui avaient respectivement 41 et trois députés ont décidé d’unir leurs forces pour renverser l’équipe de Mme Clark. Cette dernière a, dans la foulée, annoncé sa démission en tant que chef du Parti libéral et députée.

Samedi, M. Wilkinson a remporté la course pour le choix d’un nouveau chef, avec 53 % des voix au cinquième et dernier tour de scrutin.

Six candidats au total se faisaient la lutte pour diriger le Parti libéral de la Colombie-Britannique.

Les prochaines élections générales dans cette province auront lieu le (ou avant le) 11 mai 2021.