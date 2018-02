«Cinquante nuances plus claires»: Dakota Johnson persiste et signe

Dakota Johnson et Jamie Dornan reviennent pour ce troisième et dernier volet de la trilogie cinématographique. À quoi doit-on s’attendre et, surtout, que pense la jeune actrice de son personnage d’Anastasia Steele et de cette franchise qui fleure un peu le soufre?

«J’en suis réellement fière. L’histoire est cool et différente. Et la différence, c’est ce qui me définit», livre-t-elle dans les pages de «Vogue». En deux ans, la fille de Melanie Griffith et de Don Johnson, alors une relative inconnue, a été catapultée sur le devant de la scène. «On ne dit jamais qu’on veut être célèbre, personne ne veut avoir l’air d’aimer être une célébrité, personne ne veut, non plus, avoir l’air ingrat. [...] C’est un mot qui fait peur.»

Ne pas avoir peur de sa sexualité...

Dans «Cinquante nuances plus claires», Ana et Christian (Jamie Dornan) sont désormais mariés. Mais leur vie de mari et femme ne sera pas reposante pour autant. En effet, Jack Hyde (Eric Johnson), l’ancien patron d’Ana, la suit et jure de se venger de son licenciement, tandis qu’Elena (Kim Basinger), l’ancienne maîtresse de Christian, continue de le harceler.

Réalisé, comme «Cinquante nuances plus sombres», par James Foley («Glengarry» ainsi que la série «House of Cards»), ce drame romantique comprendra également des scènes érotiques, qui ont fait la renommée de la saga livresque. Et ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Dakota Johnson joue sur sa sexualité, on l’a vu dans un rôle d’aguicheuse dans «Au bord de la piscine» de Luca Guadagnino («Appelle-moi par ton nom», en nomination aux Oscars).

«Je suis dans une période de ma vie où je suis fascinée par les jeunes femmes qui assument leur sexualité. Je pense que c’est ce que j’ai vécu, par procuration, dans ma vie et cela m’intéresse», dit-elle sans ambages.

Car, si le personnage d’Anastasia Steele a fait couler beaucoup d’encre en raison du fait qu’elle est dominée par Christian Grey, l’actrice de 28 ans, actuellement en couple avec Chris Martin, chanteur de Coldplay, voit dans son personnage le portrait d’une femme forte, en phase avec son époque.

«Elle casse la baraque. Elle est hyper intelligente, hyper sexuelle, très dure et très tendre. Elle possède différentes facettes qui, habituellement, ne se retrouvent pas chez une seule personne. J’ai essayé de toutes les amplifier», explique-t-elle.

Cinquante nuances en chiffres

Les romans de l’auteure E.L. James, sortis en librairie à partir de 2011, se sont vendus à plus de 125 millions d’exemplaires à travers le monde. Le magazine «Forbes» estimait d’ailleurs sa fortune à 58 millions de dollars en 2015. Mais il n’y a pas que l’écrivaine qui a bénéficié de l’engouement du public...

- Les deux premiers films ont engrangé pas moins de 951,98 millions de $ au box-office mondial pour un budget de production combiné de... 95 millions $!

- Dakota Johnson et Jamie Dornan ont tous deux été payés 250 000 $ pour le premier volet. Les acteurs ont renégocié leur salaire après le succès de «50 nuances de Grey», demandant des émoluments à sept chiffres.

- Seules deux lignes de produits dérivés ont obtenu l’aval d’E.L. James, il s’agit d’une gamme de jouets sexuels et d’une marque de vins.

- De nombreux fabricants se sont passés de l’estampille officielle de la créatrice de «Cinquante nuances de Grey» et offrent oursons en peluche, bijoux, vêtements, paniers cadeaux, biscuits (au thé Earl Grey!)... et il existe même un livre de cuisine et des vêtements pour bébés.

- Le placement de produit dans le premier volet est impressionnant. Outre les vêtements sur mesure – les chemises portées par Jamie Dornan se détaillent à 300 $ -, meubles et autres accessoires, le piano qui trône dans le salon de Christian est un Fazioli F278, fait à la main en Italie. L’instrument de musique est en épicéa rouge et se vend près de 270 000 $.

«Cinquante nuances plus claires» réchauffe les salles de cinéma dès le 9 février.