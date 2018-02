Doug Ford accuse les conservateurs de nuire délibérément à sa candidature

Doug Ford a accusé vendredi l’establishment conservateur ontarien de vouloir torpiller sa campagne à la direction du parti en restreignant les inscriptions de nouveaux membres.

Les règles encadrant la course à la direction du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario stipulent que les formulaires pour devenir membre seront acceptés jusqu’au 16 février en vue du vote du 2 mars prochain.

Doug Ford, qui était le frère du controversé maire de Toronto Rob Ford, décédé en mars 2016, estime que ce règlement a été mis en place pour lui nuire puisqu’il est le candidat qui, selon lui, bénéficie du support le plus important au sein de la population et celui qui est le plus susceptible d’attirer de nouveaux membres au parti.

«Ils font ça pour me nuire puisque parmi tous les candidats, ils savent que c’est moi qui peux recruter le plus de gens», a-t-il indiqué lors d’une entrevue accordée au «National Post».

«Les élites et ceux qui appartiennent au cercle fermé tentent de trouver un moyen pour m’arrêter. Mais les gens ordinaires veulent que je sois là», a ajouté M. Ford.

Ce dernier remet également en question le plan de son parti de compiler les voix par vote électronique. M. Ford croit que ce procédé pourrait menacer la confidentialité des votes et ouvrir la porte au piratage.

«Quand une personne votera, quelqu’un, quelque part, sera capable de voir son choix, non? C’est inévitable, a dit M. Ford au quotidien torontois. C’est un droit dans une société démocratique de s’assurer que les votes soient confidentiels. (De cette façon), ils ne le seront pas.»