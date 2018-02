Forum économique international des Noirs : pour en finir avec la discrimination

Alors que Montréal se targue d'être une ville multiculturelle, Kerlande Mibel révèle que les communautés noires font face, encore en 2018, à de nombreux obstacles sur le marché du travail, malgré une pénurie de main-d'œuvre.

«Parler de discrimination en emploi, c'est s'ouvrir à ne jamais avoir de promotion. On a besoin d'une place sécuritaire où on peut nommer nos enjeux, nommer les défis auxquels ont fait face réellement et trouver des pistes de solution», a expliqué Mme Mibel, présidente et fondatrice du Forum économique international des Noirs.

Ils sont justement une centaine à avoir participé à la première journée de l’événement organisé à Montréal.

«Quand il y a une différence, c'est certain que le réflexe initial est de ne pas aller vers cette différence», a souligné Edgar Jean-François, comptable et participant.

«Ce qu'on voudrait, c'est qu’on ne voit plus la différence. Lorsqu'on prend quelqu'un ou qu’on engage un employé, que ce soit vraiment pour ses compétences et non pour sa couleur», a indiqué Olivier Milton-Cholette, entrepreneur en production vidéo.

Parmi les participants, 70 % sont des entrepreneurs ou des professionnels dans différents domaines comme ceux des communications et des finances. Au cours de tables rondes, ils ont discuté des différents enjeux qui touchent les minorités visibles. Parmi les thèmes abordés, qui ont tous une incidence sur le bien-être économique, il y a notamment l'éducation, l'entrepreneuriat, l'accès aux propriétés et les familles monoparentales.

Des mesures attendues

Le taux de chômage des communautés noires tourne autour de 12 %, alors que la moyenne générale est de 5 %.

La ministre de l'Économie Dominique Anglade et la mairesse de Montréal Valérie Plante souhaitent jouer un rôle actif pour lutter contre l'inégalité des chances.

«Dans les prochaines semaines, on va annoncer des mesures très concrètes et très spécifiques pour la diversité et les différentes communautés, puisque dans toutes les régions que l'on visite, on parle de pénurie de main-d’œuvre», a expliqué Mme Anglade.

«La stratégie économique on est en train de se finaliser, on l'attendait depuis longtemps. Il n'y en avait pas au cours des quatre dernières années. Donc, des éléments comme aujourd'hui on va pouvoir les intégrer», a annoncé la mairesse.

Le Forum économique international des Noirs se poursuit jusqu'à dimanche au Centre des Sciences de Montréal.