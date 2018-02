«Hors de nulle part»: Diane Kruger, impressionnante

Ce drame allemand a permis à Diane Kruger d’obtenir le prix d’interprétation à Cannes.

Pour ce premier rôle en allemand, sa langue maternelle, Diane Kruger frappe fort. Car ce Hors de nulle part de Fatih Akın (De l’autre côté) la met en scène dans chaque plan.

Katja (Diane Kruger) a épousé Nuri (Numan Akar), alors qu’il purgeait une peine de prison, c’est ce que le spectateur découvre dès les premières minutes du film, en visionnant une vidéo amateur, tournée ce jour-là.

Depuis, Nuri s’est rangé. Katja et lui ont désormais un fils, Rocco (Rafael Santana), l’homme possède son bureau de traducteur et de comptable, et Kajta l’aide tout en s’occupant de l’enfant de cinq ans. Après une journée passée avec sa sœur enceinte, Katja va retrouver son mari et son fils. Mais voilà, une bombe a détruit le bureau et a tué l’homme et son bambin.

L’enquête ne mène d’abord à rien, les policiers s’orientant vers un attentat perpétré, au choix, par les mafias kurde, turque ou albanaise. Mais Katja tient bon, il s’agit d’un crime raciste, elle a aperçu une femme blonde laissant un vélo sans surveillance peu de temps avant le drame. Les autorités doutent, fouillent dans le passé de Nuri, dans la maison qu’il partageait avec Katja, cherchent une raison pour laquelle il aurait pu être la cible de cet attentat. Finalement, Edda Möller (Hanna Hilsdorf) et André (Ulrich Friedrich Brandhoff) sont arrêtés et jugés.

Dans toutes les scènes, Diane Kruger porte ce film de 106 minutes à elle seule. Son choc, sa colère, son désespoir, sont montrés par Fatih Akın qui se sert de personnages secondaires – sa belle-famille, sa mère, son ami avocat – pour montrer l’absurdité de ce qui pèse sur elle: les soupçons, les insultes, les accusations, les demandes. Malheureusement, si le personnage de Katja est extrêmement bien étudié, l’intrigue laisse à désirer.

L’issue du procès est peu crédible, la décision finale de Katja l’est tout autant, et on réalise que Fatih Akin se sert de cette histoire, inspirée d’événements s’étant déroulés en Allemagne, pour se livrer à un réquisitoire sans compromis contre les systèmes policiers et judiciaires. En voulant présenter une œuvre politique tout en misant sur la sensibilité des spectateurs – notamment lors du procès, avec ses descriptions de l’état des corps -, il rate sa cible et dilue le propos. On en retient néanmoins une performance inoubliable de Diane Kruger, l’une de ses meilleures.

Note: 3 sur 5