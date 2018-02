Il a échappé au présumé tueur en série Bruce McArthur

Un Britanno-Colombien affirme avoir craint pour sa vie lors de sa rencontre avec le présumé tueur en série Bruce McArthur, au printemps dernier.

«Il insistait beaucoup pour qu’on se rencontre en personne. Je crois que c’est ça qui m’a mis la puce à l’oreille comme quoi quelque chose clochait», a raconté Peter Sgromo à Global News.

Sgromo a néanmoins rencontré, puis suivi McArthur dans sa minifourgonnette. C’est alors que le présumé tueur serait devenu violent avec lui, en tentant de le forcer à lui faire une fellation.

«Il m’a agrippé la tête et me l’a tordue. Je me suis dit : une seconde de plus et il va me rompre le cou», a poursuivi Sgromo.

Ce dernier dit avoir dû recourir à des techniques d’art martial qu’il avait apprises après un autre rendez-vous violent.

Bruce McArthur est accusé du meurtre de cinq personnes, dont plusieurs membres de la communauté gaie de Toronto. Plusieurs restes humains ont été retrouvés la semaine dernière dans des propriétés liées au présumé tueur en série.